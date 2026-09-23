Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный
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Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%700 руб. 1 240 руб.
В наличии
Код товара: 604837
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Самовывоз в Москве
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700 руб. -44%
1 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
210
Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный
NoName Кабель DisplayPort (m) – DisplayPort (m) черный — надежный и доступный цифровой кабель для передачи аудио- и видеосигнала высокого разрешения. Он предназначен для прямого подключения стационарных компьютеров, игровых консолей или ноутбуков к современным мониторам и проекторам.
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Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
3
Страна производитель
Китай
NoName Кабель DisplayPort (m) – DisplayPort (m) черный — надежный и доступный цифровой кабель для передачи аудио- и видеосигнала высокого разрешения. Он предназначен для прямого подключения стационарных компьютеров, игровых консолей или ноутбуков к современным мониторам и проекторам.
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 3м черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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