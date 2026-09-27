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Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый купить с доставкой в Москве
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Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый

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Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый - фото 1
Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
15
  • Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый - фото 1
  • Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604816
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
ферритовые кольца
Разъемы
VGA
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
1.29

Описание товара Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый

CABLE15 DB15 - VGA кабель длиной 15 метров, дающий огромные возможности по размещению оборудования в больших помещениях. Встроенные ферритовые кольца блокируют помехи искажающие идущий по проводу сигнал, таким образом повышая его качество.

Отзывы о товаре Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
5
Особенности
ферритовые кольца
Разъемы
VGA
Ширина, см
5
Длина кабеля, м
15
Страна производитель
Китай
Описание
CABLE15 DB15 - VGA кабель длиной 15 метров, дающий огромные возможности по размещению оборудования в больших помещениях. Встроенные ферритовые кольца блокируют помехи искажающие идущий по проводу сигнал, таким образом повышая его качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель CABLE15 DB15 (m) DB15 (m) 15м феррит.кольца серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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