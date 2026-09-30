Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)
Кабель-удлинитель 5bites UC3011-050F — компактное и надежное решение для расширения доступа к USB-порту вашего компьютера или ноутбука. Предназначен для удобного подключения USB-устройств, когда стандартной длины кабеля недостаточно. Это идеальное решение для удлинения USB-соединений между компьютером, ноутбуком или другим хост-устройством и различными периферийными и мультимедийными девайсами. Кабель применяется для подключения принтеров, сканеров, МФУ, внешних жестких дисков, USB-хабов, веб-камер, клавиатур, мышей, геймпадов, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, флешек, смартфонов, планшетов, портативных колонок, плееров и других устройств, поддерживающих стандарт USB Type A.
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