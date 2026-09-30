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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) купить с доставкой в Москве
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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)

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Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 1
Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 2
Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 3.0 A (m)
Разъем 2
USB 3.0 A (f)
Длина кабеля, м
5
  • Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 1
  • Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 2
  • Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328991
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Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 3.0 A (m)
Разъем 2
USB 3.0 A (f)
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
170

Описание товара Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)

Кабель-удлинитель 5bites UC3011-050F — компактное и надежное решение для расширения доступа к USB-порту вашего компьютера или ноутбука. Предназначен для удобного подключения USB-устройств, когда стандартной длины кабеля недостаточно. Это идеальное решение для удлинения USB-соединений между компьютером, ноутбуком или другим хост-устройством и различными периферийными и мультимедийными девайсами. Кабель применяется для подключения принтеров, сканеров, МФУ, внешних жестких дисков, USB-хабов, веб-камер, клавиатур, мышей, геймпадов, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, флешек, смартфонов, планшетов, портативных колонок, плееров и других устройств, поддерживающих стандарт USB Type A.

Отзывы о товаре Кабель удлинитель 5bites USB 3.0 AM-AF 5m (UC3011-050F)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 3.0 A (m)
Разъем 2
USB 3.0 A (f)
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель-удлинитель 5bites UC3011-050F — компактное и надежное решение для расширения доступа к USB-порту вашего компьютера или ноутбука. Предназначен для удобного подключения USB-устройств, когда стандартной длины кабеля недостаточно. Это идеальное решение для удлинения USB-соединений между компьютером, ноутбуком или другим хост-устройством и различными периферийными и мультимедийными девайсами. Кабель применяется для подключения принтеров, сканеров, МФУ, внешних жестких дисков, USB-хабов, веб-камер, клавиатур, мышей, геймпадов, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, флешек, смартфонов, планшетов, портативных колонок, плееров и других устройств, поддерживающих стандарт USB Type A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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