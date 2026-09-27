Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный
DisplayPort кабель версии 1.2 создан для соединения телекоммуникационных устройств: видеокарты компьютера, ноутбука с мониторами или видеопроекторами, обеспечивая передачу фото, аудио и видео сигналов. Этот Дисплей Порт шнур поддерживает передачу данных со скоростью до 18 Гбит/с, что позволяет использовать его для подключений мониторов с разрешением 4K, Проводник кабеля - медь., , Медный Display Port кабель ценится за свою способность обеспечивать высокое качество передачи видео и аудио сигнала благодаря хорошей проводимости меди. Это особенно важно для передачи цифрового сигнала Дисплей Порт, где каждый бит информации должен быть передан точно и без искажений. Медный провод также обладает долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает медный шнур Display Port надежным выбором для долгосрочного использования.
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