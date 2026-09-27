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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный

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Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный - фото 1
Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
5
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный - фото 1
  • Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604676
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
25
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
2.5
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
343

Описание товара Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный

DisplayPort кабель версии 1.2 создан для соединения телекоммуникационных устройств: видеокарты компьютера, ноутбука с мониторами или видеопроекторами, обеспечивая передачу фото, аудио и видео сигналов. Этот Дисплей Порт шнур поддерживает передачу данных со скоростью до 18 Гбит/с, что позволяет использовать его для подключений мониторов с разрешением 4K, Проводник кабеля - медь., , Медный Display Port кабель ценится за свою способность обеспечивать высокое качество передачи видео и аудио сигнала благодаря хорошей проводимости меди. Это особенно важно для передачи цифрового сигнала Дисплей Порт, где каждый бит информации должен быть передан точно и без искажений. Медный провод также обладает долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает медный шнур Display Port надежным выбором для долгосрочного использования.

Отзывы о товаре Кабель 1.2v DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м черный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Высота, см
25
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
DisplayPort (m)/ DisplayPort (m)
Ширина, см
2.5
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
DisplayPort кабель версии 1.2 создан для соединения телекоммуникационных устройств: видеокарты компьютера, ноутбука с мониторами или видеопроекторами, обеспечивая передачу фото, аудио и видео сигналов. Этот Дисплей Порт шнур поддерживает передачу данных со скоростью до 18 Гбит/с, что позволяет использовать его для подключений мониторов с разрешением 4K, Проводник кабеля - медь., , Медный Display Port кабель ценится за свою способность обеспечивать высокое качество передачи видео и аудио сигнала благодаря хорошей проводимости меди. Это особенно важно для передачи цифрового сигнала Дисплей Порт, где каждый бит информации должен быть передан точно и без искажений. Медный провод также обладает долговечностью и устойчивостью к коррозии, что делает медный шнур Display Port надежным выбором для долгосрочного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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