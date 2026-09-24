Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN DP114-80391 Black (80391)
Кабель-канал DisplayPort 8K представляет собой инновационное решение для передачи видеосигнала высокого разрешения. Он специально разработан для обеспечения потрясающей четкости и детализации изображения на современных мониторах и дисплеях. Одной из главных особенностей этого кабеля дисплей порт является его поддержка разрешения 8K 60Hz, что обеспечивает невероятно реалистичное и проработанное изображение. частотах обновления. DisplayPort кабель папа папа также обладает функцией поддержки динамического HDR (High Dynamic Range) и HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). Динамический HDR гарантирует более глубокие черные тона, яркие белые тона и расширенный цветовой диапазон, что создает непревзойденное визуальное впечатление. А HDCP 2.2 обеспечивает защиту авторских прав и безопасную передачу контента между устройствами. Display port кабель также обратно совместим с предыдущими версиями дисплейпорт, включая предыдущие версии. Это значит, что вы можете использовать этот компьютерный кабель DisplayPort с широким спектром оборудования, включая как популярные мониторы и компьютеры с разрешением 4K, так и будущее оборудование, поддерживающее разрешение 8K.
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