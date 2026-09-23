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Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)
Витая пара NeoMax NM20041 представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником и относится к FTP-типу и категории 5e, благодаря чему может поддерживать высокий уровень скорости передачи данных даже на больших расстояниях. Толщина жилы не превышает 0.52 мм, благодаря чему обеспечивается минимальное сопротивление. Витая пара NeoMax NM20041 выполнена из высококачественных материалов и заключена в устойчивую к износу и повреждениям оплетку черного цвета. Благодаря этому данная модель кабеля может применяться для прокладки сетей вне помещений и использоваться при температуре до -40°C. Кабель имеет длину 305 метров и поставляется в бухте.
Витая пара NeoMax NM20041 представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником и относится к FTP-типу и категории 5e, благодаря чему может поддерживать высокий уровень скорости передачи данных даже на больших расстояниях. Толщина жилы не превышает 0.52 мм, благодаря чему обеспечивается минимальное сопротивление. Витая пара NeoMax NM20041 выполнена из высококачественных материалов и заключена в устойчивую к износу и повреждениям оплетку черного цвета. Благодаря этому данная модель кабеля может применяться для прокладки сетей вне помещений и использоваться при температуре до -40°C. Кабель имеет длину 305 метров и поставляется в бухте.
Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041) - по цене 16500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель NEOMAX F/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM20041)