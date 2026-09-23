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Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001) купить с доставкой в Москве
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Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001)

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Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001)
14 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
13.85

Описание товара Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001)

Кабель витая пара фирмы Neomax NM40001 одножильный (solid) — один из основных компонентов современных СКС, является самым распространённым решением при создании ЛВС. Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5 мм, толщина 0, 025 мм, ширина 20 мм, и проволочная оплетка из 16 луженых медных проволок.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Кабель витая пара фирмы Neomax NM40001 одножильный (solid) — один из основных компонентов современных СКС, является самым распространённым решением при создании ЛВС. Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5 мм, толщина 0, 025 мм, ширина 20 мм, и проволочная оплетка из 16 луженых медных проволок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель NEOMAX SF/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.52 мм (24 AWG) Медь PVC jacket (NM40001) - по цене 14210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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