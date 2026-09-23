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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021) купить с доставкой в Москве
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021)

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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 660 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586356
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021)
9 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
7

Описание товара Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021)

Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021)




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Кабель выполнен из качественных современных материалов, отличается износостойкостью и функциональностью. Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4x2x0.46, 25 AWG, Медь, внутренний, PVCLS нг(А)-LSLTx, 305м, зеленый (NM711021) - стоимость товара 9660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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