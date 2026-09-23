Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб.
В наличии
Код товара: 586348
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
19.7
Описание товара Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)
Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.
Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - стоимость товара 17170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)