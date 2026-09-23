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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) купить с доставкой в Москве
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)

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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 1
Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 1
  • Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)
17 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
19.7

Описание товара Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)

Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611)




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Витая пара NeoMax представляет собой универсальное решение для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети внутри офиса или целого предприятия. Данный кабель включает в себя 4 одножильные пары с медным проводником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель NEOMAX F/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь LSZH (NM20611) - стоимость товара 17170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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