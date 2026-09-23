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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041) купить с доставкой в Москве
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)

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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 360 руб.  15 460 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)
14 360 руб. -7%
15 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
15.5

Описание товара Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)

Кабель внешней прокладки-кабель, служащий для построения подсистемы внешних магистралей СКС. Особенностями его конструкции является высокая механическая прочность к растягивающим и сдавливающим усилиям, наличие специальных конструктивных элементов защиты от грызунов, а также влагостойкость и расширенный диапазон рабочих температур. Защита кабеля от влаги обеспечивается применением полиэтиленовой оболочки. Кабель 5ой категории используется для этажной инсталляции и обеспечивает надежное соединение на все время функционирования кабельной сети. Позволяет работать с приложениями для передачи данных сетях Ethernet 100Base TX, 10Base T, Token Ring

Отзывы о товаре Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель внешней прокладки-кабель, служащий для построения подсистемы внешних магистралей СКС. Особенностями его конструкции является высокая механическая прочность к растягивающим и сдавливающим усилиям, наличие специальных конструктивных элементов защиты от грызунов, а также влагостойкость и расширенный диапазон рабочих температур. Защита кабеля от влаги обеспечивается применением полиэтиленовой оболочки. Кабель 5ой категории используется для этажной инсталляции и обеспечивает надежное соединение на все время функционирования кабельной сети. Позволяет работать с приложениями для передачи данных сетях Ethernet 100Base TX, 10Base T, Token Ring
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель NEOMAX U/UTP cat.5e 4 пары (305 м) 0.50 мм (24 AWG) Медь, внешний, стальной трос 2.0мм, PE, черный (NM10041) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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