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Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M купить с доставкой в Москве
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Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M

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Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 1
Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 2
Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель-адаптер
  • Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 1
  • Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 2
  • Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467649
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M
1 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель-адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х3
Вес, г.
374

Описание товара Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M

VCOM USB 2.0 AM-AF 10m VUS7049 это специально разработан кабель с усилителем для подключения устройств к разъему USB на определённом расстояние. Благодаря такому кабелю достигается наивысшее качество передачи сигнала на большие расстояния. Длина кабеля составляет 10 метров.

Отзывы о товаре Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель-адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
VCOM USB 2.0 AM-AF 10m VUS7049 это специально разработан кабель с усилителем для подключения устройств к разъему USB на определённом расстояние. Благодаря такому кабелю достигается наивысшее качество передачи сигнала на большие расстояния. Длина кабеля составляет 10 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-10M - по цене 1370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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