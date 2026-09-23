Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%14 410 руб. 18 220 руб.
В наличии
Код товара: 586344
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 410 руб. -21%
18 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
13.4
Описание товара Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601)
Используется для поэтажной инсталляции. Отвечает стандарту ISOIEC 11801. Работает с различными приложениями: 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000 BaseTX Gigabit Ethernet. Специальный поперечный элемент в конструкции кабеля снижает риск разрыва и образования внутренних петель. Категория 6 предназначена для передачи информации со скоростью 1Гб/с.
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Используется для поэтажной инсталляции. Отвечает стандарту ISOIEC 11801. Работает с различными приложениями: 10 BaseT Ethernet, 100 BaseTX Fast Ethernet, 1000 BaseTX Gigabit Ethernet. Специальный поперечный элемент в конструкции кабеля снижает риск разрыва и образования внутренних петель. Категория 6 предназначена для передачи информации со скоростью 1Гб/с.
Кабель NEOMAX U/UTP cat.6 4 пары (305 м) 0.57 мм (23 AWG) Медь PVC jacket (NM10601) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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