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Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W купить с доставкой в Москве
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Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W

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Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 1
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 2
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 3
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 4
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 5
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 6
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 7
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 8
Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 1
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 2
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 3
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 4
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 5
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 6
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 7
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 8
  • Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499773
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Адаптер
Высота, см
3.3
Особенности
черный
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
16.1

Описание товара Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W

Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W – отличный вариант для обеспечения питания оборудования, которое поддерживает технологию PoE. Примерами такой техники могут являться точки доступа и другие сетевые устройства. Блок питания представляет из себя устройство с корпусом прямоугольной формы, подключаемое к электрической сети с помощью обычного сетевого кабеля. Диапазон напряжения на входе – 100 – 240 В. Напряжение на выходе составляет 24 В (постоянный ток).

Отзывы о товаре Адаптер PoE UBIQUITI POE-24-24W




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Адаптер
Высота, см
3.3
Особенности
черный
Ширина, см
5.5
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-24W – отличный вариант для обеспечения питания оборудования, которое поддерживает технологию PoE. Примерами такой техники могут являться точки доступа и другие сетевые устройства. Блок питания представляет из себя устройство с корпусом прямоугольной формы, подключаемое к электрической сети с помощью обычного сетевого кабеля. Диапазон напряжения на входе – 100 – 240 В. Напряжение на выходе составляет 24 В (постоянный ток).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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