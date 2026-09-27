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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586330
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Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, LSZH, универсальный, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-UNV-TR)
Кабель предназначен для прокладки внутри и снаружи помещений. Оболочка из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40oС до +60oС. Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя восьмерку. Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.
Кабель предназначен для прокладки внутри и снаружи помещений. Оболочка из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40oС до +60oС. Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя восьмерку. Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, LSZH, универсальный, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-UNV-TR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, LSZH, универсальный, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-UNV-TR)