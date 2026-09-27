Top.Mail.Ru
Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 1
Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 2
Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 1
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 2
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Особенности
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х21
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP)

Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель). Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).. Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Две витые пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Отзывы о товаре Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Особенности
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Двухпарные кабели - экономичное решение для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (кроме Gigabit-Ethernet, для которого необходим четырёхпарный кабель). Кабель состоит из 2-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).. Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Две витые пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель LANMASTER TWT UTP, 2 пары, Кат.5e, PVC, 305 метров, серый (TWT-5EUTP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...