Top.Mail.Ru
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 1
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 2
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 1
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 2
  • Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586326
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Особенности
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY)

Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.Результаты тестирования кабельной линии, состоящей полностью из компонентов TWT - модуль, патч-панель и кабель - подтвердили отличное качество тестируемой продукции. Линия имеет значительный запас по всем параметрам, в диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

Отзывы о товаре Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Кабель
Особенности
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.Результаты тестирования кабельной линии, состоящей полностью из компонентов TWT - модуль, патч-панель и кабель - подтвердили отличное качество тестируемой продукции. Линия имеет значительный запас по всем параметрам, в диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 100 метров (TWT-5EUTP/100-GY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...