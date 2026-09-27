Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, нг(А)-LS, IEC 60332-3, 305 метров, фиолетовый (TWT-5EUTP-NGLS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586328
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
10
Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, нг(А)-LS, IEC 60332-3, 305 метров, фиолетовый (TWT-5EUTP-NGLS)
Неэкранированный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, заключенных в общую оболочку. Оболочка кабеля изготовлена из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 и ГОСТ IEC 61034-2-2011. Кабель поставляется в коробках по 305 метров.
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Неэкранированный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, заключенных в общую оболочку. Оболочка кабеля изготовлена из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 и ГОСТ IEC 61034-2-2011. Кабель поставляется в коробках по 305 метров.
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, нг(А)-LS, IEC 60332-3, 305 метров, фиолетовый (TWT-5EUTP-NGLS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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