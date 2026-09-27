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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586331
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Описание товара Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-OUT-TR)
Кабель предназначен для наружной прокладки. Оболочка из полиэтилена надежно предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40oС до +75oС. Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя восьмерку. Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.
Кабель предназначен для наружной прокладки. Оболочка из полиэтилена надежно предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40oС до +75oС. Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:. Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом. В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя восьмерку. Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи. На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.
Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-OUT-TR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель LANMASTER TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м (TWT-5EUTP-OUT-TR)