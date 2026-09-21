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Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый

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Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 1
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 2
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 3
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 4
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 5
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 6
Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
305
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 1
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 2
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 3
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 4
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 5
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 6
  • Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706806
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Высота, см
21
Ширина, см
34
Длина кабеля, м
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
7.5

Описание товара Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый

Кабель предназначен для проведения электромонтажных работ

Отзывы о товаре Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Высота, см
21
Ширина, см
34
Длина кабеля, м
305
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель предназначен для проведения электромонтажных работ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель сетевой Buro BU-COP-050 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.50мм, 0.50мм, медь, одножильный, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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