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Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый купить с доставкой в Москве
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Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый

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Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Длина кабеля, м
305
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262095
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Особенности
материал проводника алюминий омедненный
Разъемы
CAT5e
Ширина, см
4.2
Длина кабеля, м
305
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
5

Описание товара Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый

Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый

Отзывы о товаре Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Особенности
материал проводника алюминий омедненный
Разъемы
CAT5e
Ширина, см
4.2
Длина кабеля, м
305
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель сетевой HQ UTP 4 пары cat5E solid 0.42мм Cu 305м серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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