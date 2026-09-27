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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R)

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Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-87%
50 руб.  380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486274
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R)

Патчкорд неэкранированной витой пары. Позолоченые контакты толщиной 50 микродюймов. Литые разъёмы. Длина 0.25 м. Тип: UTP. Категория: 5E. Разъёмы: RJ-45 (8p8c). Диаметр проводника: 26AWG. Материал проводника: омеднённый алюминий (CCA). Материал оболочки: ПВХ. Цвет оболочки: красный.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP PP12-0.25M/R кат.5e, 0.25м красный (PP12-0.25M/R)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Описание
Патчкорд неэкранированной витой пары. Позолоченые контакты толщиной 50 микродюймов. Литые разъёмы. Длина 0.25 м. Тип: UTP. Категория: 5E. Разъёмы: RJ-45 (8p8c). Диаметр проводника: 26AWG. Материал проводника: омеднённый алюминий (CCA). Материал оболочки: ПВХ. Цвет оболочки: красный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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