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Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м купить с доставкой в Москве
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Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м

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Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м - фото 1
Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Длина кабеля, м
0.23
  • Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м - фото 1
  • Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 604697
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
VGA
Ширина, см
13
Длина кабеля, м
0.23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
89

Описание товара Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м

Кабель переходник DVI-D (m) - VGA (f) позволяет соединять между собой новые моделей видеокарт и других устройствах с интерфейсом DVI-D, к мониторам и проекторам с разъемом VGA. Длина кабеля составляет 0,2 м. На контакты адаптера нанесено напыление с частичками золота, что значительно повышает качество и передачу сигнала с максимальным разрешением 1920x1080. Подходит для старых поколений мониторов.

Отзывы о товаре Переходник DVI-D (m) VGA (f) 0.23м




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Высота, см
10
Особенности
позолоченные коннекторы
Разъемы
VGA
Ширина, см
13
Длина кабеля, м
0.23
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель переходник DVI-D (m) - VGA (f) позволяет соединять между собой новые моделей видеокарт и других устройствах с интерфейсом DVI-D, к мониторам и проекторам с разъемом VGA. Длина кабеля составляет 0,2 м. На контакты адаптера нанесено напыление с частичками золота, что значительно повышает качество и передачу сигнала с максимальным разрешением 1920x1080. Подходит для старых поколений мониторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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