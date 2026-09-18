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Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м купить с доставкой в Москве
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Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м

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Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м - фото 1
Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м - фото 1
  • Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260379
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
177

Описание товара Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м

Кабель выполнен по немецкому стандарту DIN VDE и предназначен для подключения разъемом C13 системных блоков компьютеров, мониторов и прочей техники с розеткой типа C14. Вилка сделана по евростандарту CEE 7/7 с заземлением, соответствует современным стандартам оборудования.

Отзывы о товаре Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Кабель выполнен по немецкому стандарту DIN VDE и предназначен для подключения разъемом C13 системных блоков компьютеров, мониторов и прочей техники с розеткой типа C14. Вилка сделана по евростандарту CEE 7/7 с заземлением, соответствует современным стандартам оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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