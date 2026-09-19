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Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый

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Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485756
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
оранжевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
открывание крышки кнопкой
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х21
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый

Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6123 отлично подойдет для теплых встреч с семьей и друзьями. При включении загорается синяя подсветка воды, которая также является индикатором работы чайника. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания и брызг и быстро наполнять ее. В носике чайника расположен съемный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6123-4 оранжевый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
прозрачный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
оранжевый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
открывание крышки кнопкой
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
2
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Материал корпуса
стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6123 отлично подойдет для теплых встреч с семьей и друзьями. При включении загорается синяя подсветка воды, которая также является индикатором работы чайника. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания и брызг и быстро наполнять ее. В носике чайника расположен съемный фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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