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Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый

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Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 210307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
2 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый

Чайник Kitfort КТ-659-2 обладает пластиковым корпусом с удобной ручкой, которые не нагреваются во время работы, что позволяет избежать ожогов. Внутренняя емкость изготовлена из устойчивого к коррозии металла, что способствует длительной стабильной эксплуатации устройства. Верхняя крышка широко открывается, что позволяет быстро набирать воду без брызг и облегчает процесс очищения от накипи. Кнопка включения оборудована индикатором и расположена под ручкой модели.Чайник Kitfort КТ-659-2 оснащен термометром, который позволяет получить воду необходимой температуры для приготовления различных напитков, например, зеленого и белого чая, кофе или какао. При закипании содержимого производится автоматическая деактивация устройства. Модель оборудована ТЭНом, который скрыт донной пластиной и не контактирует с жидкостью. На нагревательном элементе не образуется накипь, что обеспечивает долговечность и снижает уровень шума при работе.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый

22.07.2020
Анна

Достоинства:
Стильный, Легкий, ТИХИЙ

Недостатки:
не обнаружены

Комментарий:
Приобрела данный чайник две недели назад.
До сих пор не могу налюбоваться его красотой и аккуратностью. В мою оливковую кухню невероятно вписывается своим тонким мятным цветом. Очень удобный носик, не проливается. Большая классная ручка, удобно держать. Шикарная крышка, которая без нажатия на кнопку никогда сама не откроется. Стальной ободок дополняет сам чайник и вид его становится намного стильнее. Термометр работает и безумно удобно для того, чтобы отключить чайник для заваривания зеленого чая или просто подогрева до нужной температуры. НЕВЕРОЯТНО тихий!!! Такого тихого чайника я никогда не встречала! первый раз когда кипятила воду даже засомневалась работает ли он. Очень тихий, совсем не заметный на фоне общения или разговора по телефону, например.
В общем, советую! Вещь стоит своих денег.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-659-2 обладает пластиковым корпусом с удобной ручкой, которые не нагреваются во время работы, что позволяет избежать ожогов. Внутренняя емкость изготовлена из устойчивого к коррозии металла, что способствует длительной стабильной эксплуатации устройства. Верхняя крышка широко открывается, что позволяет быстро набирать воду без брызг и облегчает процесс очищения от накипи. Кнопка включения оборудована индикатором и расположена под ручкой модели.Чайник Kitfort КТ-659-2 оснащен термометром, который позволяет получить воду необходимой температуры для приготовления различных напитков, например, зеленого и белого чая, кофе или какао. При закипании содержимого производится автоматическая деактивация устройства. Модель оборудована ТЭНом, который скрыт донной пластиной и не контактирует с жидкостью. На нагревательном элементе не образуется накипь, что обеспечивает долговечность и снижает уровень шума при работе.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.07.2020
Анна

Достоинства:
Стильный, Легкий, ТИХИЙ

Недостатки:
не обнаружены

Комментарий:
Приобрела данный чайник две недели назад.
До сих пор не могу налюбоваться его красотой и аккуратностью. В мою оливковую кухню невероятно вписывается своим тонким мятным цветом. Очень удобный носик, не проливается. Большая классная ручка, удобно держать. Шикарная крышка, которая без нажатия на кнопку никогда сама не откроется. Стальной ободок дополняет сам чайник и вид его становится намного стильнее. Термометр работает и безумно удобно для того, чтобы отключить чайник для заваривания зеленого чая или просто подогрева до нужной температуры. НЕВЕРОЯТНО тихий!!! Такого тихого чайника я никогда не встречала! первый раз когда кипятила воду даже засомневалась работает ли он. Очень тихий, совсем не заметный на фоне общения или разговора по телефону, например.
В общем, советую! Вещь стоит своих денег.


Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый - по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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