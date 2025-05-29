Чайник электрический Kitfort КТ-661
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210303
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х18
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-661
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-661 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 60, 70, 80 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Особенности и функции:— кипячение— нагрев воды до 60, 70, 80, 90 и 100 °С— поддержание температуры в течение 2 часов — автоматическое отключение при закипании— защита от перегрева— защита от включении без воды.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-661 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 60, 70, 80 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Особенности и функции:— кипячение— нагрев воды до 60, 70, 80, 90 и 100 °С— поддержание температуры в течение 2 часов — автоматическое отключение при закипании— защита от перегрева— защита от включении без воды.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Довольно эстетичный дизайн и цвет. Интуитивно понятный интерфейс. Пришёл очень быстро, жаль, не с первого раза. В первый раз прислали кофеварку, перепутали заказ
Достоинства:
Комментарий:
чайник шикарный рекомендую, как для кофе, так и для детской смеси
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает прекрасно. Удобен при заваривании кофе альтернативным способом. Поддерживает воду в нужной температуре.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, все работает.все в срок красивый.удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Это просто самый красивый чайник! Любуюсь им ежедневно) Очень удобно, что у него шаг - 1. У меня есть обычный электрический чайник с широким носиком, он не подходит для воронки, нужен был с длинным носиком. В предыдущем чайнике шаг - 20, т.е. допустимые варианты температуры воды: 40-60-80, а здесь можно установить любую рекомендованную для приготовления того или иного напитка (кофе, матча) температуру, хоть 87 градусов, хоть 94, классная функция.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер, единственные минусы, которые не сказать, что влияют: на подставке шатается, т.е стоит не как электрический чайник, а шаткий Когда включается поддерживание температуры- не держит ее, а доводит, как я понял, до 100 градусов В общем, потрясающая вещь, очень доволен, удобный и технологичный
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Покупал для пуровера
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Превосходный чайник! Стильный и современный дизайн. Приятные на ощупь материалы. Отсутствует запах пластика. Позволяет подстраивать температуру с точностью до градуса, что очень важно при заваривании фильтр кофе. А если вы пьёте чай проливами, то функция авто подогрева поможет удерживать нужную температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой чайник с тонким носиком. Брал его для заваривания кофе в воронке. Внешний вид идеальный, особенно цвет, управление очень простое, можно сказать интуитивно понятное. Скорость нагрева воды хорошая, понравилось, то, что не греет на максимальной мощности до заданной температуры, а не доходя 5 градусов, замедляет нагрев. По поводу разброса температуры +- 2 градуса, да он присутствует, но для меня это не критично. Поток воды из носика, за счёт меньшего диаметра внутри чайника, не супер ламинированный, но вполне комфортный для воронки. Однозначно рекомендую данный чайник к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный и качественный чайник. Теперь по утрам пью чай с ним, мне очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, скорость истечения воды очень равномерная и не зависит от угла наклона самого чайника Очень низкая инерция нагрева, что тоже очень хорошо. Чайник сначала быстро нагревает градусов на 5-6 ниже установленной температуры, а просили потихоньку догревает. В итоге когда отключается нагрев температура может вырасти ещё всего лишь на 1-2 градуса. Для сравнения раньше был простой металлический чайник с градусником, который грели на индукционной плитке и после отключения плиты температура вырастала ещё на 10-15 градусов. Крутой цвет, отлично вписался в кухню
Достоинства:
Комментарий:
какой же он изящный, стильный и удобный. Цвет изумруд.
Достоинства:
Комментарий:
красивый. достаточно тихий. очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто супер,качество материалов отличное,чайник тяжеленький.Функция подогрева порадовала, не всегда получается сразу выпить чай или кофе после закипания чайника,приходится ставить чайник заново,а здесь чайник нагревает температуру всегда до той,которая необходима.Можно заваривать как кофе проливом,так и чай,получается очень вкусно.Стильный дизайн,удобное управление,а процесс заваривания кофе считаю очень залипательным.Покупкой довольна,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, быстро нагревается и отлично сохраняет температуру. Очень приятный и стильный цвет. Единственный минус, коробка пришла грязная и покоцанная, что немного огорчило. Потому что чайник покупался в подарок. Но сам чайник в полном порядке. Рекомендую упаковывать его в целлофан перед отправкой. В целом, покупкой остались довольны. Кофе получился очень вкусный
Достоинства:
Комментарий:
Первый чайник такого рода. Плотно подсел на альтернативные методы заваривания кофе... Откалибровал все чайники по времени остывания до нужной температуры, но удобство того не стоит! Сравнивать не с чем, по надежности тоже сказать пока нечего. Но это не первая техника от Kitfort у меня, предполагаю, что все будет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла себе в подарок на день рождения. Инструкция и управление очень легкие. Почти интуитивные. Впервые в жизни попробовала «правильный» зеленый чай и это было потрясающе. С кофе только начала эксперименты, взяла под френч пресс. Коробка пришла изодранная. Вложение ок. Чайник сильно прыгает на подставке, это расстроило. В остальном работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый чайник, только надо немножко терпения, чтобы заварить чай. Очень тоненькой струйкой течет вода.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал чайник специально для пролива кофе. Смущало, что делают в Китае, но положительные отзывы в том числе на специализированных ресурсах о кофе убедили к покупке. Первое приятное впечатление это скорость доставки, привезли на следующий же день, если кто-то переживает за доставку, то ненужно упакован чайник хорошо, зафиксирован в коробке отлично. Удивило качество бумаги у руководства и разные флаеры, видно, что этому уделяют внимание, в значит и на продукт не пофиг. Сам чайник из хороших материалов, дизайн понравился, как будет служить будет понятно со временем. Пролив делать приятно, теперь он правильный, для чая тоже удобно выставлять нужную температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, но есть один нюанс - в выключенном состоянии чайник издаёт писк (видимо электроника блока управления). Непонятно, это штатная работа или всё-таки дефект?
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный чайник, хорошо смотрится, дисплей не вызывает ощущение дешёвого китайского товара. Корпус покрыт плотной краской, в узкой части прорезиненная полоса (не знаю зачем она там). Вода льётся из носика с удобной для заваривания кофе скоростью, но налить кипятка для заварки чая тоже можно. Регулировка температуры в режиме поддержания плюс-минус 2 градуса. Звук оповещений можно отключить. Пока все нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный и аккуратный. Достаточно быстро нагревается, удобно настраивать температуру нагрева. Также удобно что чайник держит температуру +- 2 градуса. Можно включить и выключить звук. Из минусов пока только то что занимает чуть больше места, чем предполагалось.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник приехал за 2 дня. За свои деньги качество материалов отличное. Термометр на дисплее показывает на 0,5-1 градус больше, чем фактическая температура, в целом это хорошая погрешность. Кнопки и регулировка температуры тактильно приятные, анимация на дисплее клевая. Из минусов для себя вынес: при подогреве часто срабатывает звук, поэтому я его сразу выключил, спасибо, что есть эта опция. В целом остался доволен, цена-качество супер!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник. Очень качественно сделан, красивый, с подогревом, делаю кофе и наслаждаюсь, что есть такая удобная техника! Спасибо китфорт
Достоинства:
Комментарий:
Порадовала упаковка, приятно упаковано. Сам чайник покупался чисто по внешнему виду, а оказалось что он не просто чайник, а чайник для особого способа заварки кофе. Для этих целей вода должна течь из него достаточно медленно и равномерно. Если вам нужно максимально быстро опустошить его то скорее всего у вас не получится, но налить чашечку чая не так и долго) Прикольные функции выбора температуры, поддержания горячим 90мин и секундомер для отсчёта времени заварки. Хоть для кофе он нам не нужен, все равно решили оставить себе для чая)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала чайник для заваривания кофе в пуровере. Чайник сделан из качественных материалов. При первом использовании пластиком и другими веществами не пахло. Скорость нагрева воды достаточно быстрая. Есть таймер - можно его включать и знать интервал заваривания кофе. Достаточно тяжелый и массивный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное приобретение! Нагревает воду быстро. Есть регулировка температуры шагом в 1 градус. Держит температуру хорошо. Качество материалов на высоте, тактильно и визуально очень приятный, выглядит супер стильно.
Достоинства:
Комментарий:
чайник покупался в подарок, после двух дней использования, именинник остался доволен качеством и с удовольствием пьёт кофе
Чайник электрический Kitfort КТ-661 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-661
Достоинства:
Комментарий:
Довольно эстетичный дизайн и цвет. Интуитивно понятный интерфейс. Пришёл очень быстро, жаль, не с первого раза. В первый раз прислали кофеварку, перепутали заказ
Достоинства:
Комментарий:
чайник шикарный рекомендую, как для кофе, так и для детской смеси
Достоинства:
Комментарий:
Чайник работает прекрасно. Удобен при заваривании кофе альтернативным способом. Поддерживает воду в нужной температуре.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, все работает.все в срок красивый.удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Это просто самый красивый чайник! Любуюсь им ежедневно) Очень удобно, что у него шаг - 1. У меня есть обычный электрический чайник с широким носиком, он не подходит для воронки, нужен был с длинным носиком. В предыдущем чайнике шаг - 20, т.е. допустимые варианты температуры воды: 40-60-80, а здесь можно установить любую рекомендованную для приготовления того или иного напитка (кофе, матча) температуру, хоть 87 градусов, хоть 94, классная функция.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник супер, единственные минусы, которые не сказать, что влияют: на подставке шатается, т.е стоит не как электрический чайник, а шаткий Когда включается поддерживание температуры- не держит ее, а доводит, как я понял, до 100 градусов В общем, потрясающая вещь, очень доволен, удобный и технологичный
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Покупал для пуровера
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Превосходный чайник! Стильный и современный дизайн. Приятные на ощупь материалы. Отсутствует запах пластика. Позволяет подстраивать температуру с точностью до градуса, что очень важно при заваривании фильтр кофе. А если вы пьёте чай проливами, то функция авто подогрева поможет удерживать нужную температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой чайник с тонким носиком. Брал его для заваривания кофе в воронке. Внешний вид идеальный, особенно цвет, управление очень простое, можно сказать интуитивно понятное. Скорость нагрева воды хорошая, понравилось, то, что не греет на максимальной мощности до заданной температуры, а не доходя 5 градусов, замедляет нагрев. По поводу разброса температуры +- 2 градуса, да он присутствует, но для меня это не критично. Поток воды из носика, за счёт меньшего диаметра внутри чайника, не супер ламинированный, но вполне комфортный для воронки. Однозначно рекомендую данный чайник к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный и качественный чайник. Теперь по утрам пью чай с ним, мне очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, скорость истечения воды очень равномерная и не зависит от угла наклона самого чайника Очень низкая инерция нагрева, что тоже очень хорошо. Чайник сначала быстро нагревает градусов на 5-6 ниже установленной температуры, а просили потихоньку догревает. В итоге когда отключается нагрев температура может вырасти ещё всего лишь на 1-2 градуса. Для сравнения раньше был простой металлический чайник с градусником, который грели на индукционной плитке и после отключения плиты температура вырастала ещё на 10-15 градусов. Крутой цвет, отлично вписался в кухню
Достоинства:
Комментарий:
какой же он изящный, стильный и удобный. Цвет изумруд.
Достоинства:
Комментарий:
красивый. достаточно тихий. очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Чайник просто супер,качество материалов отличное,чайник тяжеленький.Функция подогрева порадовала, не всегда получается сразу выпить чай или кофе после закипания чайника,приходится ставить чайник заново,а здесь чайник нагревает температуру всегда до той,которая необходима.Можно заваривать как кофе проливом,так и чай,получается очень вкусно.Стильный дизайн,удобное управление,а процесс заваривания кофе считаю очень залипательным.Покупкой довольна,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший, быстро нагревается и отлично сохраняет температуру. Очень приятный и стильный цвет. Единственный минус, коробка пришла грязная и покоцанная, что немного огорчило. Потому что чайник покупался в подарок. Но сам чайник в полном порядке. Рекомендую упаковывать его в целлофан перед отправкой. В целом, покупкой остались довольны. Кофе получился очень вкусный
Достоинства:
Комментарий:
Первый чайник такого рода. Плотно подсел на альтернативные методы заваривания кофе... Откалибровал все чайники по времени остывания до нужной температуры, но удобство того не стоит! Сравнивать не с чем, по надежности тоже сказать пока нечего. Но это не первая техника от Kitfort у меня, предполагаю, что все будет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла себе в подарок на день рождения. Инструкция и управление очень легкие. Почти интуитивные. Впервые в жизни попробовала «правильный» зеленый чай и это было потрясающе. С кофе только начала эксперименты, взяла под френч пресс. Коробка пришла изодранная. Вложение ок. Чайник сильно прыгает на подставке, это расстроило. В остальном работает.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый чайник, только надо немножко терпения, чтобы заварить чай. Очень тоненькой струйкой течет вода.
Достоинства:
Комментарий:
Выбирал чайник специально для пролива кофе. Смущало, что делают в Китае, но положительные отзывы в том числе на специализированных ресурсах о кофе убедили к покупке. Первое приятное впечатление это скорость доставки, привезли на следующий же день, если кто-то переживает за доставку, то ненужно упакован чайник хорошо, зафиксирован в коробке отлично. Удивило качество бумаги у руководства и разные флаеры, видно, что этому уделяют внимание, в значит и на продукт не пофиг. Сам чайник из хороших материалов, дизайн понравился, как будет служить будет понятно со временем. Пролив делать приятно, теперь он правильный, для чая тоже удобно выставлять нужную температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, но есть один нюанс - в выключенном состоянии чайник издаёт писк (видимо электроника блока управления). Непонятно, это штатная работа или всё-таки дефект?
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный чайник, хорошо смотрится, дисплей не вызывает ощущение дешёвого китайского товара. Корпус покрыт плотной краской, в узкой части прорезиненная полоса (не знаю зачем она там). Вода льётся из носика с удобной для заваривания кофе скоростью, но налить кипятка для заварки чая тоже можно. Регулировка температуры в режиме поддержания плюс-минус 2 градуса. Звук оповещений можно отключить. Пока все нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный и аккуратный. Достаточно быстро нагревается, удобно настраивать температуру нагрева. Также удобно что чайник держит температуру +- 2 градуса. Можно включить и выключить звук. Из минусов пока только то что занимает чуть больше места, чем предполагалось.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник приехал за 2 дня. За свои деньги качество материалов отличное. Термометр на дисплее показывает на 0,5-1 градус больше, чем фактическая температура, в целом это хорошая погрешность. Кнопки и регулировка температуры тактильно приятные, анимация на дисплее клевая. Из минусов для себя вынес: при подогреве часто срабатывает звук, поэтому я его сразу выключил, спасибо, что есть эта опция. В целом остался доволен, цена-качество супер!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник. Очень качественно сделан, красивый, с подогревом, делаю кофе и наслаждаюсь, что есть такая удобная техника! Спасибо китфорт
Достоинства:
Комментарий:
Порадовала упаковка, приятно упаковано. Сам чайник покупался чисто по внешнему виду, а оказалось что он не просто чайник, а чайник для особого способа заварки кофе. Для этих целей вода должна течь из него достаточно медленно и равномерно. Если вам нужно максимально быстро опустошить его то скорее всего у вас не получится, но налить чашечку чая не так и долго) Прикольные функции выбора температуры, поддержания горячим 90мин и секундомер для отсчёта времени заварки. Хоть для кофе он нам не нужен, все равно решили оставить себе для чая)
Достоинства:
Комментарий:
Покупала чайник для заваривания кофе в пуровере. Чайник сделан из качественных материалов. При первом использовании пластиком и другими веществами не пахло. Скорость нагрева воды достаточно быстрая. Есть таймер - можно его включать и знать интервал заваривания кофе. Достаточно тяжелый и массивный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное приобретение! Нагревает воду быстро. Есть регулировка температуры шагом в 1 градус. Держит температуру хорошо. Качество материалов на высоте, тактильно и визуально очень приятный, выглядит супер стильно.
Достоинства:
Комментарий:
чайник покупался в подарок, после двух дней использования, именинник остался доволен качеством и с удовольствием пьёт кофе