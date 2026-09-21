Чайник электрический Bosch TWK1M127
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Bosch TWK1M127
Чайник Bosch TWK 1M127 - это превосходный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный дизайн в бежевом цвете, выполненный из прочного пластика, делает этот чайник не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Он станет изысканным дополнением к любой кухне, подчеркнет ваш вкус и стиль. Основное преимущество этого чайника - его мощность. С мощностью в 2400 Вт, он быстро нагревает воду до нужной температуры. Закрытая спираль обеспечивает равномерное и быстрое нагревание, что позволяет сэкономить время при приготовлении напитков. Объем в 1.7 литра позволяет приготовить достаточное количество горячей воды для большой семьи или компании друзей. Индикатор уровня воды поможет контролировать количество воды, что упрощает его использование. Устройство оборудовано подставкой с поворотом на 360 градусов, что делает его удобным в использовании. Благодаря этому, вы можете поставить чайник на подставку с любой стороны.
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