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Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит

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Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210299
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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