Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210299
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1906/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1901/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1903/2 RETRO
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитЧайник электрический Leonord LE- 1509 (1,7 л) стальной
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит - купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит