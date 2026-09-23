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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476265
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
23х17х8
Вес, кг.
1.15

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ

Блокировка шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная DeWalt DCD701N-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
дрель-шуруповерт
Описание
Блокировка шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой. Компактный, эргономичный дизайн корпуса позволяет использовать инструмент в ограниченном пространстве.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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