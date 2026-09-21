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Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710)

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Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 1
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 2
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 3
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 4
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 5
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 6
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 7
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 8
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 9
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 10
Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690184
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, быстрозажимной сверлильный патрон крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторныx блока Li-Power (10,8 В/2,0 А/ч), зарядное устройство LC 40, пластиковый кейс с набором аксессуаров
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х12
Вес, кг.
4

Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710)

Аккумуляторная дрель Metabo PowerMaxx BS Basic Set снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена встроенная подсветка для работы при плохом освещении. Практичный крючок позволяет носить винтоверт на ремне (фиксация справа или слева без инструментов).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, быстрозажимной сверлильный патрон крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторныx блока Li-Power (10,8 В/2,0 А/ч), зарядное устройство LC 40, пластиковый кейс с набором аксессуаров
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
13.6
Высота, см
18.6
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель Metabo PowerMaxx BS Basic Set снабжена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 20 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления в зависимости от выполняемой задачи. Предусмотрена встроенная подсветка для работы при плохом освещении. Практичный крючок позволяет носить винтоверт на ремне (фиксация справа или слева без инструментов).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт Metabo Powermaxx BS Basic Set аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600080710) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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