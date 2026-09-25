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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
70
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 884 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HD6271.- Боковая рукоятка.- Двусторонняя отвертка-бита.- Клипса для крепления на ремень.Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
130
Макс. диаметр сверления дерева
70
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
245Х108Х23 мм
Размеры в упаковке, см
25х23х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ

Мощная бесщёточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с защитой от заклинивания Высокий крутящий момент и ударная функция Аккумуляторная ударная дрель-шуруповертHD6271— это профессиональный инструмент из серии SKIL XP, созданный для решения самых сложных задач. Благодаря передовому бесщёточному двигателю и высокой мощности, этот инструмент обеспечивает исключительную производительность, долговечность и безопасность. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт HD6271.- Боковая рукоятка.- Двусторонняя отвертка-бита.- Клипса для крепления на ремень.Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
130
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
70
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
245Х108Х23 мм
Описание
Мощная бесщёточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с защитой от заклинивания Высокий крутящий момент и ударная функция Аккумуляторная ударная дрель-шуруповертHD6271— это профессиональный инструмент из серии SKIL XP, созданный для решения самых сложных задач. Благодаря передовому бесщёточному двигателю и высокой мощности, этот инструмент обеспечивает исключительную производительность, долговечность и безопасность. Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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