Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБ-165-22)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб.
В наличии
Код товара: 712519
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11 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, модель дб-165, батарея аккумуляторная, модель акб-20-2, зарядное устройство, модель бзу-20-1, рукоятка дополнительная, бита, скоба поясная, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
41
Длина, см
39
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х9
Вес, кг.
4.74
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБ-165-22)
ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, сумка ДБ-165-22 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, модель дб-165, батарея аккумуляторная, модель акб-20-2, зарядное устройство, модель бзу-20-1, рукоятка дополнительная, бита, скоба поясная, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Ширина, см
41
Длина, см
39
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, сумка ДБ-165-22 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с максимальным крутящим моментом 165 Нм предназначена для работы с самым крупным крепежом (саморезы до 12 мм диаметром) и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Встроенная защита от обратного удара предотвращает повреждение кисти при резкой блокировке вала. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
шуруповёрт мне очень понравился, кто любит увесистое и качественное это для вас. для меня супер. доставили в течении двух дней к покупке рекомендую.
Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБ-165-22) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБ-165-22)
Достоинства:
Комментарий:
шуруповёрт мне очень понравился, кто любит увесистое и качественное это для вас. для меня супер. доставили в течении двух дней к покупке рекомендую.