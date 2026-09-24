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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42)
11 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.7
Длина, см
18.5
Высота, см
24.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42)

Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201-42 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря оптимальному подбору параметров двигателя-редуктора гарантируются высокие крутящий момент и надежность. Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет просто и быстро заменить оснастку. Увеличенная до 4.0 Ач емкость батареи обеспечивает максимальную производительность инструмента. Дополнительный аккумулятор в комплекте сокращает время простоев в работе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор – 2 шт, быстрозарядное устройство, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9.7
Длина, см
18.5
Высота, см
24.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201-42 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря оптимальному подбору параметров двигателя-редуктора гарантируются высокие крутящий момент и надежность. Бесключевой одномуфтовый патрон позволяет просто и быстро заменить оснастку. Увеличенная до 4.0 Ач емкость батареи обеспечивает максимальную производительность инструмента. Дополнительный аккумулятор в комплекте сокращает время простоев в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Профессионал (DL-201-42) - данный товар вы можете купить по цене 11500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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