Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)
ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, сумка ДБУ-165-22 - бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (ДБУ-165-22)