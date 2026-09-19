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Диск пильный Ryobi CSB150A1 купить с доставкой в Москве
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Диск пильный Ryobi CSB150A1

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Диск пильный Ryobi CSB150A1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475857
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Диск пильный
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
140

Описание товара Диск пильный Ryobi CSB150A1

Пильный диск совместим с дисковыми пилами RYOBI серии LCS180, RWSL1801. Диск изготовлен из высококачественной закаленной стали, не подверженной коррозии. Зубья диска имеют специально разработанную форму



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Отзывы о товаре Диск пильный Ryobi CSB150A1




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Диск пильный
Описание
Пильный диск совместим с дисковыми пилами RYOBI серии LCS180, RWSL1801. Диск изготовлен из высококачественной закаленной стали, не подверженной коррозии. Зубья диска имеют специально разработанную форму


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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