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Дюбель-гвоздь Fischer N 5x30 FZ гриб 100шт (50338) купить с доставкой в Москве
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Дюбель-гвоздь Fischer N 5x30 FZ гриб 100шт (50338)

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Дюбель-гвоздь Fischer N 5x30 FZ гриб 100шт (50338)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик, Сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736085
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Характеристики

Бренд
fischer
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик, Сталь
Дополнительно
Установочный диаметр:5 мм; Длина:30 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Дюбель-гвоздь Fischer N 5x30 FZ гриб 100шт (50338)

Экономия времени и денег благодаря быстрой установке hammerset. Это обеспечивает экономичную серийную установку. Простая установка благодаря встроенному ограничителю для забивания молотка. Это позволяет избежать преждевременного расширения пробки. Повышенная гибкость благодаря последующему демонтажу. Резьба шурупа в сочетании с углублением с поперечным пазом позволяет вывинчивать шуруп. Разнообразные возможности использования благодаря большому ассортименту различных диаметров и полезной длины.



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Отзывы о товаре Дюбель-гвоздь Fischer N 5x30 FZ гриб 100шт (50338)




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Характеристики
Бренд
fischer
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Пластик, Сталь
Дополнительно
Установочный диаметр:5 мм; Длина:30 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Экономия времени и денег благодаря быстрой установке hammerset. Это обеспечивает экономичную серийную установку. Простая установка благодаря встроенному ограничителю для забивания молотка. Это позволяет избежать преждевременного расширения пробки. Повышенная гибкость благодаря последующему демонтажу. Резьба шурупа в сочетании с углублением с поперечным пазом позволяет вывинчивать шуруп. Разнообразные возможности использования благодаря большому ассортименту различных диаметров и полезной длины.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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