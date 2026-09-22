Набор бит Makita D-65084 (32пред.) для шуруповертов
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты 25 мм: SL4, SL6, PH0, PH1-2 шт., PH2 - 4 шт., PH3 - 2 шт,PZ1 - 2 шт., PZ2 - 3 шт., PZ, T10, T15, T20 - 2 шт., T25 - 2 шт., T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6. Адаптер 1/2 - 1/4? E-form (MZ) Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт; Держатель для бит C-Form Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732569
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты 25 мм: SL4, SL6, PH0, PH1-2 шт., PH2 - 4 шт., PH3 - 2 шт,PZ1 - 2 шт., PZ2 - 3 шт., PZ, T10, T15, T20 - 2 шт., T25 - 2 шт., T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6. Адаптер 1/2 - 1/4? E-form (MZ) Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт; Держатель для бит C-Form Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
300
Описание товара Набор бит Makita D-65084 (32пред.) для шуруповертов
Набор Makita D-65084 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном пластиковом футляре.
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
биты 25 мм: SL4, SL6, PH0, PH1-2 шт., PH2 - 4 шт., PH3 - 2 шт,PZ1 - 2 шт., PZ2 - 3 шт., PZ, T10, T15, T20 - 2 шт., T25 - 2 шт., T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6. Адаптер 1/2 - 1/4? E-form (MZ) Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт; Держатель для бит C-Form Хвостовик E-form (MZ) 60 мм: 1 шт.
Страна производитель
Китай
Набор Makita D-65084 используется совместно с гайковертами и шуруповертами при работе с крепежом. Магнитный держатель предназначен для надежной фиксации бит. Набор поставляется в удобном пластиковом футляре.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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