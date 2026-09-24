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Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247) купить с доставкой в Москве
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Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247)

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Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247) - фото 1
Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Керамика
Диаметр, мм
83
Комплектация
коронка, упаковка
  • Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247) - фото 1
  • Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710294
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Характеристики

Бренд
Makita
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Керамика
Диаметр, мм
83
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х5
Вес, г.
405

Описание товара Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247)

Коронка 83 мм Makita D-51247 изготовлена из сплава на основе карбида вольфрама и предназначена для сверления отверстий в кирпиче и керамике. Данные коронки используются с адаптером Pilot Dril (D-51253). Вольфрамовое напыление обеспечивает прочность и долгий срок службы коронки.



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Отзывы о товаре Коронка Makita 83 мм по кирпичу/керамике вольфрам (D-51247)




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Характеристики
Бренд
Makita
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Керамика
Диаметр, мм
83
Комплектация
коронка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка 83 мм Makita D-51247 изготовлена из сплава на основе карбида вольфрама и предназначена для сверления отверстий в кирпиче и керамике. Данные коронки используются с адаптером Pilot Dril (D-51253). Вольфрамовое напыление обеспечивает прочность и долгий срок службы коронки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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