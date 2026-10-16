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Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Москве
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Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов

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Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 2
Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 3
Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
  • Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 2
  • Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 3
  • Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор бит
Размеры в упаковке, см
22х10х4
Вес, г.
275

Описание товара Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов

Набор с функцией отвертки Makita B-28896 имеет в своём арсенале все необходимые насадки в быту и мелком ремонте. Набор бит подходит для ударных гайковертов и шуруповертов и состоит из 18 предметов - 17 бит и магнитного держателя. Наборы бит Makita предназначены для завинчивания и вывинчивания саморезов и других крепежных элементов. Биты Makita выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Преимущества Выполнены из высокопрочной стали с повышенными износостойкими свойствами. Для удобного использования в комплекте предусмотрен магнитный держатель. Футляр обеспечивает комфортное хранение и транспортировку инструментов. Набор отличается компактностью, не занимает много места при хранении.



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Отзывы о товаре Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор бит
Описание
Набор с функцией отвертки Makita B-28896 имеет в своём арсенале все необходимые насадки в быту и мелком ремонте. Набор бит подходит для ударных гайковертов и шуруповертов и состоит из 18 предметов - 17 бит и магнитного держателя. Наборы бит Makita предназначены для завинчивания и вывинчивания саморезов и других крепежных элементов. Биты Makita выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Преимущества Выполнены из высокопрочной стали с повышенными износостойкими свойствами. Для удобного использования в комплекте предусмотрен магнитный держатель. Футляр обеспечивает комфортное хранение и транспортировку инструментов. Набор отличается компактностью, не занимает много места при хранении.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит Makita B-28896 (18пред.) для шуруповертов - по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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