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Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 купить с доставкой в Москве
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Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302

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Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 1
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 2
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 3
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 4
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 5
Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика, Керамогранит
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 1
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 2
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 3
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 4
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 5
  • Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710198
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика, Керамогранит
Дополнительно
диаметр сверла 20 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
35x160x60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х3
Вес, г.
80

Описание товара Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302

Коронка Diamond for Hard Ceramics сверлит даже самую твердую плитку. Алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочной плиткой из всех типов керамических материалов. Кроме того, тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы. Используйте эту коронку для сверления настенной и напольной плитки. Подходит для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Diamond for Hard Ceramics используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производства
Тайвань
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Кирпич, Камень, Керамика, Керамогранит
Дополнительно
диаметр сверла 20 мм
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
35x160x60
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка Diamond for Hard Ceramics сверлит даже самую твердую плитку. Алмазное покрытие коронки обеспечивает долговечность при работе с очень прочной плиткой из всех типов керамических материалов. Кроме того, тонкая режущая кромка позволяет делать быстрые и чистые резы. Используйте эту коронку для сверления настенной и напольной плитки. Подходит для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Коронка Diamond for Hard Ceramics используется с уникальным переходником Bosch Power-Change с самой быстрой системой оправки на рынке. Она позволяет подсоединять и отсоединять коронку и центровочные сверла одним щелчком.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Алмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 20 мм 2.608.580.302 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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