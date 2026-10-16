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Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Москве
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Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов

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Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 2
Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 3
Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 4
Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
  • Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 2
  • Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 3
  • Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 4
  • Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639609
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор бит
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
360

Описание товара Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов

Набор насадок Makita B-28606 состоит из 37 предметов. Включает в себя 36 бит и магнитный держатель. Насадки упакованы в закрывающийся пластиковый пенал. Биты имеют длину 25 мм. Особенность набора состоит в том, что места для бит подписаны и их можно будет заменять на новые, не путая места.



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Отзывы о товаре Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор бит
Описание
Набор насадок Makita B-28606 состоит из 37 предметов. Включает в себя 36 бит и магнитный держатель. Насадки упакованы в закрывающийся пластиковый пенал. Биты имеют длину 25 мм. Особенность набора состоит в том, что места для бит подписаны и их можно будет заменять на новые, не путая места.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит Makita B-28606 (37пред.) для шуруповертов - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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