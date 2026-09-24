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Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 купить с доставкой в Москве
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Алмазная коронка Makita 27мм D-44482

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Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 1
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 2
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 3
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 4
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 5
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 6
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 7
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 8
Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Комплектация
коронка, упаковка
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 1
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 2
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 3
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 4
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 5
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 6
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 7
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 8
  • Алмазная коронка Makita 27мм D-44482 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710213
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Характеристики

Бренд
Makita
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр M14, сухой тип реза
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x45x85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
230

Описание товара Алмазная коронка Makita 27мм D-44482

Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Makita 27мм D-44482




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Характеристики
Бренд
Makita
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Асфальт
Дополнительно
посадочный диаметр M14, сухой тип реза
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x45x85
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазные коронки для УШМ Макита предназначены для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Советуем начинать сверление краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение. Алмазные коронки выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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