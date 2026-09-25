Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НВ-48 31220, 2,4 - 4,8 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
2.4
Максимальный диаметр, мм
4.8
Длина, мм
265
Ширина, мм
70
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 742153
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Загружаем...
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
пластик, металл
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
2.4
Максимальный диаметр, мм
4.8
Длина, мм
265
Ширина, мм
70
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х6
Вес, г.
530
Описание товара Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НВ-48 31220, 2,4 - 4,8 мм
Насадка-заклепочник ЗУБР Профессионал НВ-48 2.4 - 4.8 мм , на шуруповерт 31220 - это надежный и компактный инструмент для формирования соединений с помощью заклепок. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок. Установка заклепок с помощью насадки и шуруповёрта происходит намного быстрее и легче по сравнению с использованием классических заклепочников, Диаметры заклепок: 2.4, 3.2, 4, 4.8 мм. Минимальный крутящий момент 11 Nm. Максимальная частота вращения 1000 об/мин.
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Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
пластик, металл
Материал назначения
универсальный
Минимальный диаметр, мм
2.4
Максимальный диаметр, мм
4.8
Длина, мм
265
Ширина, мм
70
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм, 4 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
Страна производитель
Китай
Насадка-заклепочник ЗУБР Профессионал НВ-48 2.4 - 4.8 мм , на шуруповерт 31220 - это надежный и компактный инструмент для формирования соединений с помощью заклепок. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых вытяжных заклепок. Установка заклепок с помощью насадки и шуруповёрта происходит намного быстрее и легче по сравнению с использованием классических заклепочников, Диаметры заклепок: 2.4, 3.2, 4, 4.8 мм. Минимальный крутящий момент 11 Nm. Максимальная частота вращения 1000 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НВ-48 31220, 2,4 - 4,8 мм – стоимость товара 1540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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