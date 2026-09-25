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Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 6
Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 6
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х1
Вес, г.
580

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез

Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73055, ф230 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
230
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73055, ф230 х 22,2 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на УШМ (болгарку) или плиткорез с посадочным диаметром 22,2 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной DENZEL 73055, 230 х 22,2 мм, сплошной, супертонкий, горячий пресс, мокрое рез – стоимость товара 1440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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