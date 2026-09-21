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Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 купить с доставкой в Москве
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Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8

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Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото 1
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото 2
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор экстракторов
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
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  • Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото 2
  • Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708257
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор экстракторов
Страна производства
Китай
Дополнительно
произведен методом фрезерования
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
60x130x230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, г.
900

Описание товара Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8

Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 позволяет быстро извлечь застрявшую отломанную часть детали из изделия. В комплекте восемь экстракторов разной длины с левой резьбой.



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Отзывы о товаре Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор экстракторов
Страна производства
Китай
Дополнительно
произведен методом фрезерования
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
60x130x230
Страна производитель
Китай
Описание
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 позволяет быстро извлечь застрявшую отломанную часть детали из изделия. В комплекте восемь экстракторов разной длины с левой резьбой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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