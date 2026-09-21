Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор экстракторов
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708257
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор экстракторов
Страна производства
Китай
Дополнительно
произведен методом фрезерования
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
60x130x230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, г.
900
Описание товара Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 позволяет быстро извлечь застрявшую отломанную часть детали из изделия. В комплекте восемь экстракторов разной длины с левой резьбой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Набор экстракторов
Страна производства
Китай
Дополнительно
произведен методом фрезерования
Комплектация
экстракторы (3-6 мм, 6-8 мм, 8-11 мм, 11-14 мм, 14-18 мм, 18-20 мм, 20-22 мм, 22-26 мм), кейс
Габариты (ВxГxШ), мм
60x130x230
Страна производитель
Китай
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 позволяет быстро извлечь застрявшую отломанную часть детали из изделия. В комплекте восемь экстракторов разной длины с левой резьбой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор экстракторов Gigant М3-М26, 8 шт. футляр GSEC-8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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