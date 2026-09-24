Алмазный диск Bosch 115-22.23 Professional for Stone 2.608.602.597
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710225
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х2
Вес, г.
200
Описание товара Алмазный диск Bosch 115-22.23 Professional for Stone 2.608.602.597
Диск алмазный Bosch 2608602597 предназначен для проведения работ по бетону, граниту, камню и подобным материалам. Оснастка подходит для установки в угловые шлифовальные машины. Сегментированный стальной диск устойчив к деформациям и механическим нагрузкам. Bosch 2608602597 обладает диаметром 11.5 см и посадочным размером 22.23 мм. Диск с алмазным слоем высотой 1 см устойчив к износу и случайным повреждениям. Оснастка предназначена для выполнения сухого реза и работы со скоростью не более 13300 об/мин.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Камень
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Диск алмазный Bosch 2608602597 предназначен для проведения работ по бетону, граниту, камню и подобным материалам. Оснастка подходит для установки в угловые шлифовальные машины. Сегментированный стальной диск устойчив к деформациям и механическим нагрузкам. Bosch 2608602597 обладает диаметром 11.5 см и посадочным размером 22.23 мм. Диск с алмазным слоем высотой 1 см устойчив к износу и случайным повреждениям. Оснастка предназначена для выполнения сухого реза и работы со скоростью не более 13300 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch 115-22.23 Professional for Stone 2.608.602.597 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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