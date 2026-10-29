Телевизор 32" JVC LT-32M380
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 900 руб.
В наличии
Код товара: 474032
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Самовывоз в Москве
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15 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор 32" JVC LT-32M380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х45х8
Вес, кг.
6
Описание товара Телевизор 32" JVC LT-32M380
Поддержка стандартов аналогово вещания PAL-DK, SECAM Поддержка стандартов цифрового вещания DVB-T2+C (QAM). Разрешение по аналоговому видео входу 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Разрешение HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Русский, Английский язык экранного меню. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио. Декодер двухканальный Dolby Digital. Функции: авто выключение, отложенный просмотр (Time Shift), запись программ цифрового ТВ, блокировка.
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Поддержка стандартов аналогово вещания PAL-DK, SECAM Поддержка стандартов цифрового вещания DVB-T2+C (QAM). Разрешение по аналоговому видео входу 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Разрешение HDMI 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. HDMI CEC, Телетекст, Родительский контроль. Русский, Английский язык экранного меню. Регулировки изображения: контрастность, яркость, цветность, резкость, температура цвета, формат изображения. Регулировки аудио: бас, баланс, surround, предустановленные режимы аудио. Декодер двухканальный Dolby Digital. Функции: авто выключение, отложенный просмотр (Time Shift), запись программ цифрового ТВ, блокировка.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор 32" JVC LT-32M380 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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