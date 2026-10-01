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Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T

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Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 1
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 2
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 3
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 4
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 5
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 6
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 7
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 8
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 9
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 10
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 11
Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 1
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 2
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 3
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 4
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 5
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 6
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 7
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 8
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 9
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 10
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 11
  • Телевизор ASANO 24&quot; DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T
10 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 HDMI, 2 USB, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T

? Телевизор ASANO 24LF5010T — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное устройство для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.8 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркое и четкое изображение. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить любимые программы и фильмы. Благодаря поддержке Wi-Fi и платформе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться разнообразным контентом в любое время. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флешки. Также имеется композитный вход и выход на наушники для дополнительного удобства. ? Технология прямой подсветки (Direct LED) обеспечивает равномерное освещение экрана, а мощность звуковой системы в 6 Вт создаст приятный звук для просмотра фильмов и передач. ? Не упустите возможность сделать ваш досуг более комфортным с телевизором ASANO 24LF5010T!

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asano
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
60
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
2 HDMI, 2 USB, антенный вход, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Телевизор ASANO 24LF5010T — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное устройство для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.8 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркое и четкое изображение. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить любимые программы и фильмы. Благодаря поддержке Wi-Fi и платформе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться разнообразным контентом в любое время. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флешки. Также имеется композитный вход и выход на наушники для дополнительного удобства. ? Технология прямой подсветки (Direct LED) обеспечивает равномерное освещение экрана, а мощность звуковой системы в 6 Вт создаст приятный звук для просмотра фильмов и передач. ? Не упустите возможность сделать ваш досуг более комфортным с телевизором ASANO 24LF5010T!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T - по цене 10650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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