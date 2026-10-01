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Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T

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Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 1
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 2
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 3
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 4
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 5
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 6
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 7
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 3
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 4
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 5
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 6
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 7
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32H690T - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T
11 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T

? LED-телевизор Leff 32H690T — Smart TV с HD-экраном и голосовым управлением Leff 32H690T — это 31,5-дюймовый телевизор, работающий на базе операционной системы Салют ТВ, который предлагает расширенный функционал Smart TV, поддержку голосовых команд и интеграцию в систему умного дома. ? Яркое HD-изображение и чистый звук HD-разрешение обеспечивает четкую и насыщенную картинку, идеально подходящую для повседневного просмотра. Стереодинамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital создают объёмное и сбалансированное звучание. ? Голосовой контроль и «умный» функционал Благодаря встроенному голосовому ассистенту Салют, можно управлять телевизором без пульта, запускать приложения и переключать каналы. Лёгкая интеграция с другими устройствами умного дома делает управление всей техникой ещё удобнее. ? Дополнительные функции для комфорта Родительский контроль — ограничение доступа к определённому контенту Таймер сна — автоматическое отключение в заданное время Поддержка управления несколькими устройствами с одного пульта Leff 32H690T — это функциональный и доступный телевизор, отлично подходящий для кухни, спальни или детской комнаты. Он сочетает в себе удобство Smart TV, качественное изображение и мощный звук, а также поддержку современных технологий управления.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 32H690T — Smart TV с HD-экраном и голосовым управлением Leff 32H690T — это 31,5-дюймовый телевизор, работающий на базе операционной системы Салют ТВ, который предлагает расширенный функционал Smart TV, поддержку голосовых команд и интеграцию в систему умного дома. ? Яркое HD-изображение и чистый звук HD-разрешение обеспечивает четкую и насыщенную картинку, идеально подходящую для повседневного просмотра. Стереодинамики мощностью 14 Вт с технологией Dolby Digital создают объёмное и сбалансированное звучание. ? Голосовой контроль и «умный» функционал Благодаря встроенному голосовому ассистенту Салют, можно управлять телевизором без пульта, запускать приложения и переключать каналы. Лёгкая интеграция с другими устройствами умного дома делает управление всей техникой ещё удобнее. ? Дополнительные функции для комфорта Родительский контроль — ограничение доступа к определённому контенту Таймер сна — автоматическое отключение в заданное время Поддержка управления несколькими устройствами с одного пульта Leff 32H690T — это функциональный и доступный телевизор, отлично подходящий для кухни, спальни или детской комнаты. Он сочетает в себе удобство Smart TV, качественное изображение и мощный звук, а также поддержку современных технологий управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" DLED HD SALUT SMART 32H690T - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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