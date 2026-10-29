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Телевизор JVC 32" LT-32M395 купить с доставкой в Москве
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Телевизор JVC 32" LT-32M395

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Телевизор JVC 32&quot; LT-32M395
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 888 руб. 
Начислим 858 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411805
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Телевизор JVC 32" LT-32M395
15 888 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор JVC 32" LT-32M395



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х10
Вес, кг.
5.5

Описание товара Телевизор JVC 32" LT-32M395

Телевизор JVC LT-32M395JVC LT-32M395 — это жидкокристаллический телевизор с диагональю 32, LED-подсветкой экрана и встроенным цифровым тюнером. Модель выполнена в элегантном стиле и великолепно смотрится в любом интерьере. На борту телевизора 2 HDMI разъема, USB порт, DVB-T2+C цифровой тюнер и CI слот.

Отзывы о товаре Телевизор JVC 32" LT-32M395




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор JVC LT-32M395JVC LT-32M395 — это жидкокристаллический телевизор с диагональю 32, LED-подсветкой экрана и встроенным цифровым тюнером. Модель выполнена в элегантном стиле и великолепно смотрится в любом интерьере. На борту телевизора 2 HDMI разъема, USB порт, DVB-T2+C цифровой тюнер и CI слот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор JVC 32" LT-32M395 - данный товар вы можете купить по цене 15888 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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